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15 августа 21, 11:22
В Десне представили роботизированные платформы
роботизированные платформы
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Во время презентации платформы преодолевали препятствия с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы.
Министру оборону Украины Андрею Тарану продемонстрировали роботизированные платформы национальных производителей, разработанных по заказу Министерства обороны для нужд ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Презентация прошла в учебном центре Десна им. князя Ярослава Мудрого в Черниговской области.

"Представители компаний провели презентацию своих изделий, рассказали о тактико-технических характеристиках наземных дронов и продемонстрировали возможности применения роботизированной техники", - говорится в сообщении.

Так, платформы преодолевали препятствия на пересеченной местности с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы, выполняли учебно-боевые задачи.











Источник: https://korrespondent.net/
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