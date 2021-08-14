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14 августа 21, 11:43
В Украине вступили в действие новые правила штрафов
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В Верховной Раде Украины приняли закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058).
Законом устанавливается, что копии постановления по делу об административном правонарушении и материалов, зафиксированных с помощью специальных технических средств, направляются лицу, привлекаемому к административной ответственности, в течение 15 дней со дня вынесения такого постановления, кроме случая, предусмотренного ч. 7 ст. 279-1 кодекса (ранее — в течение трех дней со дня вынесения такого постановления). 

В ст. 279-1 идет речь о том, что постановление о наложении административного взыскания, не было выполнено путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня его вынесения, направляется ответственному лицу заказным письмом с уведомлением по адресу места регистрации (проживания) физического лица (местонахождение юридического лица).

По обращению лица постановление о наложении админвзыскания, которое считается выполненным, направляется заказным письмом на его адрес в течение 5 дней с момента получения обращения.

Постановление считается выполненным в случае уплаты ответственным лицом или гражданином (резидентом) Украины, который завез на территорию Украины транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, 50% размера штрафа по постановлению о наложении админвзыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме; за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи) до вручения такого постановления или получения почтового уведомления о вручении или об отказе в ее получении или возврат почтового отправления с отметкой о невручения или в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление о наложении административного взыскания также считается выполненным в случае уплаты штрафа по сообщению о привлечении к административной ответственности, оставленным уполномоченным должностным лицом на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства, в том числе путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня совершения соответствующего правонарушения.

Постановление, которое не было выполнено в течение 10 дней со дня его вынесения, направляется заказным письмом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Сейчас штрафы в Украине за превышение скорости таковы:

превышение лимита более чем на 20 км/ч — 255 гривен;
превышение на 50 км/ч и более — 510 гривен;
превышение скорости, которое привело к созданию аварийной ситуации — 680 гривен (с возможностью лишения прав).

В случае уплаты в десятидневный срок с даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа — 30 дней после вступления в силу этого постановления. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в вышестоящий орган или суд.

Источник: https://autotheme.info/
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