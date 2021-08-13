Ford тестирует новый двигатель на Ford GT

Согласно внутренним источникам компании, Ford в настоящее время тестирует автомобиль Ford GT, оснащенный совсем другим двигателем, чем тот, который он обычно устанавливает на данную модель.





Согласно тому же отчету, этот загадочный испытательный мул недавно был замечен во время дорожных испытаний в Детройте и его окрестностях.





Природа этих доказательств неизвестна даже источникам в компании, личность которых не разглашается по очевидным причинам. Это может означать, что либо источники являются сотрудниками Ford Motor Company низкого ранга и, следовательно, не имеют доступа к информации о разрабатываемых моделях, либо это такой же секретный проект, как тот, который дал начало второму поколению Ford GT.









Новый Ford GT создавали в строгой секретности очень избранной командой сотрудников, которые не могли раскрыть над чем они работают, даже своим ближайшим родственникам. Следовательно, подавляющее большинство сотрудников и руководителей бренда даже не подозревали о существовании проекта. Когда первый экземпляр был неожиданно представлен на Детройтском автосалоне 2015 года, это было настоящей бомбой даже для сотрудников Ford.





Поэтому неудивительно, что Ford предпринял те же меры предосторожности при разработке нового варианта или поколения для разработки того же спорткара со средним расположением двигателя. Хотя пока рано говорить, что компания тестирует на этом загадочном тестовом муле.





На данный момент нет изображений любого вида вышеупомянутого образца, есть только заявления анонимного источника, который заверяет, что это устройство работает с совершенно новым двигателем, единственная особенность которого заключается в том, что он звучит совершенно иначе, чем 3.5 -литровый V6 EcoBoost.



