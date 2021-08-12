В Украине проведут гонки ретро автомобилей

Мероприятие организовывает Бучанская городская администрация совместно с техническим фестивалем OldCarLand.





Колонна впечатляющих ретро автомобилей проедет по улицам Бучанской городской территориальной громады. Участниками мероприятия станут раритетные автомобили разных годов выпуска, которые сохранились до сегодня или были восстановлены.





Начало мероприятия запланировано на 11:30. После проезда будет проведена выставка и всех участников пробега можно будет рассмотреть поближе. Выставка состоится у центрального входа в городской парк с 15:30 до 16:00.



