BMW отзывает 50 тысяч автомобилей

BMW сообщает, что определенные параметры насоса в сочетании с определенными условиями эксплуатации вызывают кратковременное обратное вращение коленчатого вала, тем самым повреждая масляный / вакуумный насос, который создает вакуум для помощи при торможении.





Эти условия эксплуатации включают «необычные условия запуска двигателя, вызванные оператором транспортного средства», что звучит так, как будто автопроизводитель перекладывает ответственность за плохое программное обеспечение на потребителя, снимая ее с себя.





BMW известно как минимум о 29 претензиях по гарантии. Исправление, как и ожидалось, представляет собой перепрошивку программного обеспечения. Уполномоченные продавцы уже были проинформированы об отзыве, но владельцам придется подождать до 1 октября, чтобы получить уведомление первого класса по почте.





Это немного странно, учитывая, сколько инцидентов было зарегистрировано на данный момент, и это тем более странно, если учесть, насколько легко переписать программное обеспечение автомобиля.





Согласно документам, поданным в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, в Соединенных Штатах Америки были отозваны 50 024 автомобиля.





Список охватывает модели с 2019 по 2021 год, такие как M340i, M340i xDrive, 540i, 540i xDrive, X3 M40i, X4 M40i, 745Le xDrive и Z4 M40i.



