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АвтоМото
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10 августа 21, 13:02
Tesla перенесла выпуск электрокаров Cybertruck
Cybertruck
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Американская компания Tesla отложила выпуск электрического пикапа Cybertruck до 2022 года.
Об этом сообщил портал Electrek.

Tesla представила Cybertruck еще в 2019 году. Тогда же в компании заявили, что электрический пикап выйдет на рынок к концу 2021 года.

Однако за последний год, с приближением сроков, появились признаки того, что выпуск Cybertruck может быть отложен.

В частности, Tesla только недавно завершила инженерный проект электрического пикапа.

Кроме того, генеральный директор Илон Маск также предупредил, что Tesla столкнется с некоторыми проблемами при запуске Cybertruck в производство из-за таких особенностей, как стальной корпус экзоскелета, который требует совершенно новых производственных процессов.

На сайте Tesla указано, что на 2022 год перенесли производство всех трех конфигураций Cybertruck, несмотря на то, что ранее Tesla заявляла, что первыми выйдут два более дорогих варианта – Dual Motor и Tri Motor, а уже после – Single Motor.

Источник: https://gordonua.com/
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