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АвтоМото
Новости
9 августа 21, 12:39
Эксперт рассказал, как выбраться на машине из грязи и песка
машина
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В том случае, если автомобиль застрял в грязи или песке, а под рукой не оказалось камней и досок, то можно воспользоваться автомобильными ковриками, которые нужно положить под ведущие колёса.
Автомобиль наверняка сможет найти нужную точку опоры и преодолеть данный участок дороги.

Помимо этого, можно снизить давление в шинах. Как минимум это следует сделать в ведущих колёсах.

Уменьшив давление до 1 — 1,3 бар, увеличится пятно контакта с дорогой. В результате снизится удельное давление на грунт и колёса не будут сильно проваливаться. Также. Можно воспользоваться домкратом, естественно установив его на твёрдую поверхность. При этом под ведущие колёса нужно что-нибудь подложить.

Бывалые автомобилисты знают, как выбраться из грязи при помощи толстой веревки, буксировочного троса и досок. Верёвка пропускается через колёсный диск со стороны протектора и затем к ней привязывается доска длиной около 50 см.

Доска устанавливается перпендикулярно движению. При этом, один из концов доски должен быть максимально коротким и не упираться в колёсную арку. Такая конструкция позволит выбраться автомобилю из очень глубокой грязи.

Эксперты отмечают, что отправляясь в поездку по бездорожью в багажнике необходимо иметь насос, домкрат, лопату, верёвку, трос .

Источник: https://avtodream.org/
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