Эксперт рассказал, как выбраться на машине из грязи и песка

Автомобиль наверняка сможет найти нужную точку опоры и преодолеть данный участок дороги.





Помимо этого, можно снизить давление в шинах. Как минимум это следует сделать в ведущих колёсах.





Уменьшив давление до 1 — 1,3 бар, увеличится пятно контакта с дорогой. В результате снизится удельное давление на грунт и колёса не будут сильно проваливаться. Также. Можно воспользоваться домкратом, естественно установив его на твёрдую поверхность. При этом под ведущие колёса нужно что-нибудь подложить.





Бывалые автомобилисты знают, как выбраться из грязи при помощи толстой веревки, буксировочного троса и досок. Верёвка пропускается через колёсный диск со стороны протектора и затем к ней привязывается доска длиной около 50 см.





Доска устанавливается перпендикулярно движению. При этом, один из концов доски должен быть максимально коротким и не упираться в колёсную арку. Такая конструкция позволит выбраться автомобилю из очень глубокой грязи.





Эксперты отмечают, что отправляясь в поездку по бездорожью в багажнике необходимо иметь насос, домкрат, лопату, верёвку, трос .



