Porsche представил спорткар премиум-класса

Компания Porsche представила новый спортивный автомобиль премиум-класса Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25. Об этом сообщает Car and Driver.





Автомобиль оборудован 3,8-литровым двойным турбодвигателем мощностью 690 лошадиных сил и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.





Спорткар имеет регулируемую гоночную подвеску, кузов из углеродного волокна, большое заднее антикрыло и другое оборудование гоночных автомобилей Porsche.





Цена одного экземпляра составляет 620 тысяч долларов США. Компания планирует изготовить всего 30 экземпляров спорткара, из которых только 6 будут отправлены в США.



