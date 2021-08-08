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8 августа 21, 13:41
Porsche представил спорткар премиум-класса
Porsche
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Компания планирует изготовить всего тридцать экземпляров спорткара, из которых только шесть будут отправлены в США.
Компания Porsche представила новый спортивный автомобиль премиум-класса Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25. Об этом сообщает Car and Driver.

Автомобиль оборудован 3,8-литровым двойным турбодвигателем мощностью 690 лошадиных сил и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Спорткар имеет регулируемую гоночную подвеску, кузов из углеродного волокна, большое заднее антикрыло и другое оборудование гоночных автомобилей Porsche.

Цена одного экземпляра составляет 620 тысяч долларов США. Компания планирует изготовить всего 30 экземпляров спорткара, из которых только 6 будут отправлены в США.

Источник: https://newsyou.info/
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