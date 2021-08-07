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АвтоМото
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7 августа 21, 13:36
В Украине продолжит дорожать автогаз
автогаз
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В Украине до конца лета продолжит дорожать автогаз.
Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

«Цены на автогаз будут расти, потому что для этого существуют все объективные предпосылки.  Катастрофического роста цен на топливо не будет.  Ранее был серьезный рост цен на сжиженный газ, связанный с ситуативным дефицитом из-за задержек поставок российских ресурсов. Изменение цен не является чем-либо уникальным для газового рынка. Любые изменения объемов поставок влияет на значительное колебание цен, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения», – сказал Г. Рябцев.

По его словам, когда на рынке избыток ресурса, то цены на автогаз идут вниз. При недостатке ресурса из-за отсутствия мощностей хранения, цены на топливо, в частности, на автогаз взлетают.

«Пределов на подорожание цен на топливо нет. Цены на автогаз уже пробили отметку 17 гривен за литр, а бензина 32 гривен за литр», – резюмировал Г. Рябцев.

Источник: https://golos.ua/
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