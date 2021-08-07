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АвтоМото
Новости
7 августа 21, 13:30
Volkswagen показал спортивный электрический кроссовер
Volkswagen - ID.5
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Электрический кроссовер Volkswagen - ID.5 дебютирует перед публикой на автосалоне в Мюнхене в сентябре, где будет представлен прототип модели, а его серийная версия выйдет в следующем году.
Однако компания показала электромобиль в его топовой версии - ID.5 GTX.

Купеобразный внедорожник построен на платформе MEB, и ожидается, что серийная версия не будет отличаться от представленного прототипа, который все еще слегка замаскирован. Для этой версии Volkswagen использует индекс GTX (преемник предыдущих GTI, GTD и GTE), которым немцы будут обозначать спортивные модификации своих электромобилей.

Привод этой версии возложен на два электродвигателя - по одному на каждую ось, общей мощностью 300 л.с. Ожидаемый пробег от одной зарядки аккумулятора составляет около 500 км, измеренный по европейскому циклу WLTP.



Динамические характеристики модели не сообщаются, но ожидается, что они будут аналогичны таковым у ID.4 в аналогичной версии GTX. Это означает ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды и максимальную скорость 180 км.

И ID.4 GTX, и ID.5 GTX являются частью стратегии Volkswagen по увеличению продаж электромобилей в Европе. Компания ожидает, что их доля в 2030 году достигнет 70%.

Источник: https://sud.ua/
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