BMW возобновит выпуск моделей M8 после длительного простоя

Интересно, что в 2022 году все M8, независимо от типа кузова, будут представлены в исполнении Competition, (исключением не станет даже Gran Coupe). Под капотом таких машин будет скрываться твин-турбо V8 на 4,4 литра с отдачей 617 лошадиных сил.





Стоимость новинок уже известна. За самые доступные варианты Coupe Gran Coupe придётся заплатить 130 995 долларов. Версия BMW M8 Convertible сильнее ударит по карману поклонников баварской марки - начальный ценник составляет 140 495 долларов.





Причём автомобили нового модельного года оказались заметно дешевле машин 2020 года выпуска.





Производитель подкорректировал ценовую политику с учётом статистики продаж. Так купе и кабриолеты M8 Competition 2022 года стоят на 16 000 долларов.



