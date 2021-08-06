Абсолютно новый седан Skoda Slavia

Skoda Slavia – это глобальная машина, но ориентирована она будет, в первую очередь, на рынок Индии. Построят её на платформе MQB-A0-IN – локальной «разновидности» глобальной архитектуры VAG – MQB.





По размерам Skoda Slavia будет близка к Rapid: длина седана составит около 4480 мм (у нынешнего Рапида – 4413 мм), при этом он получит самую большую в сегменте колесную базу – 2651 мм.













Пока марка разместила лишь эскиз модели: на нем показано, как будет выглядеть передок будущего седана. Славия получит широкую решетку радиатора угловатой формы, тонкие светодиодные фары и мускулистый капот. Бампер оформлен на спортивный манер – в нем сделан крупный воздухозаборник, плюс имеются вырезы под противотуманки.





По части техники Skoda Slavia получит два турбомотора TSI, а именно – трехцилиндровый 1,0-литровый двигатель мощностью 115 л.с. (коробка - 6-ступенчатая механика, в качестве опции - опциональной 6-ступенчатый автомат) и 1,5-литровую четверку отдачей 150 л.с. и 250 Нм (трансмиссия – робот DSG с двойным сцеплением). Привод – только передний.













Дебютировать новый седан должен до конца года, а в продажу он поступит в начале 2022-го.



