Самый большой Hyundai представлен официально

Дизайном кузова новый вэн напоминает Hyundai Tucson последней генерации. В частности, у автомобилей похожая решетка радиатора и головная оптика.





В длину трехрядный минивэн на семь посадочных мест достигает 4950 мм, в ширину – 1850 мм, в высоту – 1734 мм. Расстояние между осями – 3055 мм. Сиденья в салоне установлены по формуле 2+2+3. При этом во втором ряду – два отдельных капитанских кресла с проходом между ними, в третьем – места для трех пассажиров.





В моторной линейке Hyundai Custo два турбированных двигателя: 1,5-литровый мощностью 170 л.с. и 2,0-литровый мощностью 236 л.с. Работают агрегаты с безальтернативной автоматической коробкой передач с восемью ступенями и передним приводом.





На рынке новинка появится осенью 2021 года. Стоимость вэна пока не объявлена, но уже известно, что модель составит конкуренцию Honda Odyssey и Kia Carnival.



























