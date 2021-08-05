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5 августа 21, 12:42
Самый большой Hyundai представлен официально
Hyundai Custo
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Hyundai официально представила очередную новинку – минивэн Custo.
Дизайном кузова новый вэн напоминает Hyundai Tucson последней генерации. В частности, у автомобилей похожая решетка радиатора и головная оптика.

В длину трехрядный минивэн на семь посадочных мест достигает 4950 мм, в ширину – 1850 мм, в высоту – 1734 мм. Расстояние между осями – 3055 мм. Сиденья в салоне установлены по формуле 2+2+3. При этом во втором ряду – два отдельных капитанских кресла с проходом между ними, в третьем – места для трех пассажиров.

В моторной линейке Hyundai Custo два турбированных двигателя: 1,5-литровый мощностью 170 л.с. и 2,0-литровый мощностью 236 л.с. Работают агрегаты с безальтернативной автоматической коробкой передач с восемью ступенями и передним приводом.

На рынке новинка появится осенью 2021 года. Стоимость вэна пока не объявлена, но уже известно, что модель составит конкуренцию Honda Odyssey и Kia Carnival.







Источник: https://www.autocentre.ua/
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