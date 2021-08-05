Шанхай увеличил экспорт автомобилей почти в два раза

Общая стоимость экспорта увеличилась до 20,64 млрд юаней (около $3,19 млрд), что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в таможне, добавив, что объем и стоимость экспортируемых транспортных средств достигли рекордного уровня.





Благодаря большему количеству автомобилей, проданных в развитые страны, Шанхай экспортировал 63 тыс автомобилей в Европейский союз (ЕС), Австралию и Соединенные Штаты в первом полугодии, что составило 30,5% от общего объема экспорта.





С января по июнь мегаполис экспортировал в общей сложности 60 тыс электромобилей, что в 7,5 раза больше в годовом исчислении и составляет 34,3% от общего объема экспорта электромобилей по всей стране.



