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АвтоМото
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5 августа 21, 12:40
Шанхай увеличил экспорт автомобилей почти в два раза
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Шанхай экспортировал 206 тыс автомобилей в первой половине 2021 года, что в 1,65 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Шанхайская таможня. Об этом передает Информационное агентство Синьхуа.
Общая стоимость экспорта увеличилась до 20,64 млрд юаней (около $3,19 млрд), что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в таможне, добавив, что объем и стоимость экспортируемых транспортных средств достигли рекордного уровня.

Благодаря большему количеству автомобилей, проданных в развитые страны, Шанхай экспортировал 63 тыс автомобилей в Европейский союз (ЕС), Австралию и Соединенные Штаты в первом полугодии, что составило 30,5% от общего объема экспорта.

С января по июнь мегаполис экспортировал в общей сложности 60 тыс электромобилей, что в 7,5 раза больше в годовом исчислении и составляет 34,3% от общего объема экспорта электромобилей по всей стране.

Источник: https://ukranews.com/
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