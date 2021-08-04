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4 августа 21, 11:28
Минэкономики увеличило цену на бензин
бензин
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Министерство экономики увеличило максимальную стоимость бензина (с учетом предельного уровня торговой надбавки) на 0,7% до 31,86 гривны/литр, а дизельного топлива - снизило на 1 копейку/литр до 29,24 гривны/литр.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

"В соответствии с требованиями пункта 41 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", на основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" (письмо от 21.05.2021 №16/2-74/1/КМ-21) определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,24 гривны, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,86 гривны", - говорится в нем.

Таким образом, с учетом предельного уровня торговой надбавки максимальная цена на бензин составляет 31,86 гривны/литр, а дизтоплива - 29,24 гривны/литр.

Источник: https://ukranews.com/
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