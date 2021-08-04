Минэкономики увеличило цену на бензин

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.





"В соответствии с требованиями пункта 41 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", на основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" (письмо от 21.05.2021 №16/2-74/1/КМ-21) определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,24 гривны, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,86 гривны", - говорится в нем.





Таким образом, с учетом предельного уровня торговой надбавки максимальная цена на бензин составляет 31,86 гривны/литр, а дизтоплива - 29,24 гривны/литр.



