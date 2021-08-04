Toyota Grand Highlander появится в 2023 году

Трехрядный кроссовер появится на рынке в 2023 году. Новинка займет место между стандартным Highlander и флагманским Sequoia.





Обычный Highlander тоже имеет три ряда сидений, но пассажиры «галерки» стеснены, да и багажник весьма скромный. По этой причине «Тойота» выпустит удлиненный вариант, который обеспечит хорошую вместительность багажного отделения и простор в салоне.





Последнее поколение кроссовера дебютировало в 2019 году с 3,5-литровым V6 мощностью 300 л.с. и 357 Нм. В качестве альтернативы предлагается 2,5-литровая «четверка» с гибридным приводом (246 л.с.).





Вероятно, Highlander с увеличенной колесной базой получит те же агрегаты.



