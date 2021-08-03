Toyota Land Cruiser 70 получит новые системы безопасности

Семейство Land Cruiser 70 выпускается 37 лет. Несмотря на солидный возраст, модель достаточно популярна в Африке, Австралии и на Ближнем Востоке. Только в Австралии ежегодно реализуется около 10 тысяч таких вездеходов, а всего за эти годы более 300 тысяч машин 70-го семейства получили австралийскую регистрацию.





В 2016 году семейство уже модернизировали, чтобы повысить безопасность во время фронтального удара. Кузов и раму усилили, установили новые сиденья, а в стандартной комплектации появились боковые «занавески» и подушка безопасности для коленей водителя. Кроме того, автомобиль получил системы стабилизации, помощи во время старта в гору, противобуксовую систему и систему распределения тормозных усилий. Все это позволило получить максимальную оценку 5 звезд австралийской ANCAP. А в прошлом году компания Toyota добавила в список опций Land Cruiser 70 новую инфо-развлекательную систему с 6,1-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией, Bluetooth и портами USB.





Но время не стоит на месте, а нормы безопасности осенью 2022 года станут жестче. Чтобы машина отвечала современным требованиям, в компании Toyota проведут очередную модернизацию «ветерана». Прежде всего речь идет об усилении кузова в области боковых стоек и установке дополнительных подушек безопасности.





Под капотом модели будет располагаться 4,5-литровый дизельный V8 с турбонаддувом. К счастью, экологические нормы Евро 5 будут действовать в Австралии до 2027 года, поэтому модернизация не требует замены мотора. Под капотом модели будет располагаться надежный и проверенный временем 4,5-литровый дизельный V8 с турбонаддувом, развивающий 205 л. с. мощности и 430 Нм крутящего момента.



