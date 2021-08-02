Dodge выпустит первый в мире электрический маслкар в 2024

Компания Dodge приняла решение возродить производство легендарных авто класса Muscle car (мускулистые автомобили), популярных в 60-70-е годы прошлого века. Авто будут выпущены с электродвигателем.





Свои планы компания обнародовала в ходе выставки Stellantis: EV Day 2021, где исполнительный директор Dodge Тимоти Кунискис продемонстрировал первые изображения электрического маслкара, дизайн которого практически идентичен первой классической модели Dodge Charger, производящейся с 1966 года в различных модификациях до сегодняшнего дня.





По задумке разработчиков Dodge, автомобиль станет представителем нового класса транспортных средств под названием eMuscle. Предполагается, что электрический Muscle car от Dodge будет оснащен электродвигателем мощностью свыше 800 лошадиных сил, а радиус автономной поездки на одном заряде аккумулятора составит до 800 км. Первые серийные eMuscle Dodge появятся только в 2024 году.



