Лучшие автомобили в 2021 году

Британское автомобильное издание Auto Express объявило о результатах исследования Driver Power 2021, которое должно определить лучшие автомобили на данный момент. Рейтинг был составлен после консультации с владельцами, проживающими в Великобритании, которые должны были оценить свои автомобили.





В отличие от прошлых лет, в этот раз автомобили оцениваются по дополнительным показателям. Теперь к разделам с критериями безопасности и работы информационно-развлекательной системы также был добавлен пункт об амортизации.





10. SEAT Ateca - 90,40%.





Годы выпуска - 2016 - настоящее время





Сильные стороны - отличная управляемость и впечатляющий внешний вид





9. Kia Sportage - 90,51%.





Годы выпуска - 2015 - 2021 гг.





Сильные стороны - приводы и стильный внешний вид





8. Volvo XC40 - 90,60%





Годы выпуска - 2018 - настоящее время





Сильные стороны - возможно, не самое ценное предложение на рынке, но XC40 силен во всех отношениях





7. Vauxhall Grandland X - 90,85%





Годы выпуска - 2017 - настоящее время





Самые сильные качества - как и предыдущая модель в этом рейтинге, Grandland X, который в остальной Европе доступен под брендом Opel, нравятся владельцам из-за его общих характеристик.





6. Skoda Kodiaq - 90,92%





Годы выпуска - 2016 - настоящее время





Сильные стороны - единственная претензия к модели - больший вес, но во всем остальном чешский кроссовер идеален, по крайней мере, по мнению его владельцев.





5. Skoda Karoq - 91,00%





Годы выпуска - 2017 - настоящее время





По самым сильным качествам - он на шаг впереди «старого» Kodiaq, ведь на практике у него почти нет недостатков.





4. Toyota C-HR - 91,07%





Годы выпуска - 2016 - настоящее время





Сильные стороны - прекрасный внешний вид и отличная управляемость. Некоторые владельцы жалуются на относительно высокий расход топлива, но в остальном кроссовер работает на высоком уровне.





3. Mazda CX-5 - 91,65%





Годы выпуска - 2016 - настоящее время





Сильные стороны - главное достоинство японского кроссовера - замечательный экстерьер. Ни один из конкурентов CX-5 не выглядит так хорошо.





2. Kia Rio - 92,16%





Годы выпуска - 2017 - настоящее время





Самые сильные качества - владельцы этой модели непреклонны в том, что у нее нет слабых мест, и именно поэтому на ней многие хотят ездить.





1. Hyundai Kona - 92,35%





Годы выпуска - 2017 - настоящее время





Сильные стороны - корейский кроссовер занял первое место в рейтинге читателей Auto Express, так как получил самые высокие оценки практически во всех категориях.



