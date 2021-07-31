Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
31 июля 21, 12:36
Лучшие автомобили в 2021 году
Hyundai Kona
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рейтинг британского издания составлен после консультации с владельцами.
Британское автомобильное издание Auto Express объявило о результатах исследования Driver Power 2021, которое должно определить лучшие автомобили на данный момент. Рейтинг был составлен после консультации с владельцами, проживающими в Великобритании, которые должны были оценить свои автомобили.

В отличие от прошлых лет, в этот раз автомобили оцениваются по дополнительным показателям. Теперь к разделам с критериями безопасности и работы информационно-развлекательной системы также был добавлен пункт об амортизации.

10. SEAT Ateca - 90,40%.

Годы выпуска - 2016 - настоящее время

Сильные стороны - отличная управляемость и впечатляющий внешний вид

9. Kia Sportage - 90,51%.

Годы выпуска - 2015 - 2021 гг.

Сильные стороны - приводы и стильный внешний вид

8. Volvo XC40 - 90,60%

Годы выпуска - 2018 - настоящее время

Сильные стороны - возможно, не самое ценное предложение на рынке, но XC40 силен во всех отношениях

7. Vauxhall Grandland X - 90,85%

Годы выпуска - 2017 - настоящее время

Самые сильные качества - как и предыдущая модель в этом рейтинге, Grandland X, который в остальной Европе доступен под брендом Opel, нравятся владельцам из-за его общих характеристик.

6. Skoda Kodiaq - 90,92%

Годы выпуска - 2016 - настоящее время

Сильные стороны - единственная претензия к модели - больший вес, но во всем остальном чешский кроссовер идеален, по крайней мере, по мнению его владельцев.

5. Skoda Karoq - 91,00%

Годы выпуска - 2017 - настоящее время

По самым сильным качествам - он на шаг впереди «старого» Kodiaq, ведь на практике у него почти нет недостатков.

4. Toyota C-HR - 91,07%

Годы выпуска - 2016 - настоящее время

Сильные стороны - прекрасный внешний вид и отличная управляемость. Некоторые владельцы жалуются на относительно высокий расход топлива, но в остальном кроссовер работает на высоком уровне.

3. Mazda CX-5 - 91,65%

Годы выпуска - 2016 - настоящее время

Сильные стороны - главное достоинство японского кроссовера - замечательный экстерьер. Ни один из конкурентов CX-5 не выглядит так хорошо.

2. Kia Rio - 92,16%

Годы выпуска - 2017 - настоящее время

Самые сильные качества - владельцы этой модели непреклонны в том, что у нее нет слабых мест, и именно поэтому на ней многие хотят ездить.

1. Hyundai Kona - 92,35%

Годы выпуска - 2017 - настоящее время

Сильные стороны - корейский кроссовер занял первое место в рейтинге читателей Auto Express, так как получил самые высокие оценки практически во всех категориях.

Источник: https://sud.ua/
Ещё по теме:
25 самых проблемных автомобилей
Самая мощная Hyundai Elantra готова к дебюту
Компания Audi вывела на испытания обновленный седан A8
Lotus представил свою последнюю модель с ДВС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300
Лента новостей