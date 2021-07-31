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АвтоМото
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31 июля 21, 12:34
Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300
Land Cruiser 300
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На днях появилась информация, что компания Toyota запретит перепродажу Land Cruiser 300.
Недавно стали известны причины такого решения. Все будущие автовладельцы подписывают декларацию, запрещающую им продавать внедорожник на зарубежных рынках.

Дилеры Toyota и Toyota Motor Corporation считают, что при перепродаже автомобилей в Японии каждый дилер обязан поддерживать связь с клиентом. Land Cruiser популярен в других странах, и компания обеспокоена большими продажами машин модели в регионы с особыми правилами безопасности.

Toyota уверена, что в таком случае дилеры будут подозреваться в нарушении Закона об иностранной валюте и внешней торговле. Это доставит проблемы не только отдельным дилерам, но и всей сети.

Поэтому всех дилеров заранее уведомляют о возможной ответственности. Клиенты должны заранее давать письменное обещание от клиента. Toyota не будет отказываться от поставок автомобилей посредством дилеров, соблюдая законы и правила каждой страны.

Также компания заявила, что из-за нехватки микрочипов приостановлены заказы на новый Land Cruiser 300. Сейчас компания имеет 22 000 заказов на модель, и некоторым клиентам придется ждать свой автомобиль два года.

Источник: https://mashyna.com.ua/
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