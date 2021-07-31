Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300

Недавно стали известны причины такого решения. Все будущие автовладельцы подписывают декларацию, запрещающую им продавать внедорожник на зарубежных рынках.





Дилеры Toyota и Toyota Motor Corporation считают, что при перепродаже автомобилей в Японии каждый дилер обязан поддерживать связь с клиентом. Land Cruiser популярен в других странах, и компания обеспокоена большими продажами машин модели в регионы с особыми правилами безопасности.





Toyota уверена, что в таком случае дилеры будут подозреваться в нарушении Закона об иностранной валюте и внешней торговле. Это доставит проблемы не только отдельным дилерам, но и всей сети.





Поэтому всех дилеров заранее уведомляют о возможной ответственности. Клиенты должны заранее давать письменное обещание от клиента. Toyota не будет отказываться от поставок автомобилей посредством дилеров, соблюдая законы и правила каждой страны.





Также компания заявила, что из-за нехватки микрочипов приостановлены заказы на новый Land Cruiser 300. Сейчас компания имеет 22 000 заказов на модель, и некоторым клиентам придется ждать свой автомобиль два года.



