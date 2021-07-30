Первый внедорожник Huawei выйдет в 2023 году

Кроме того, компании планируют выпустить ещё две модели, построенные на той же самой платформе AH8, однако они будут выполнены в других кузовах (MPV и купе-кроссовер). Объём инвестиций в проект, ранее объявленный GAC, составляет более 120 млн долларов. В 2023 году стартует массовое производство, то есть тестовые машины могут быть показаны уже в следующем году.





С тех пор, как Huawei вошла в автомобильную промышленность, компания сосредоточилась на внедрении новых технологий и заключении партнёрских соглашений с другими производителями. На рынке уже появились такие умные автомобили с технологиями Huawei, как ArcFox Alpha S и SERES Smart Selection SF5.





Тем не менее компания всегда отрицала слухи о создании собственного автомобильного бренда, заявляя, что производство автомобилей является куда более сложным бизнесом, чем производство смартфонов.



