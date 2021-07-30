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АвтоМото
Новости
30 июля 21, 13:48
Первый внедорожник Huawei выйдет в 2023 году
внедорожник
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Сообщается, что в 2023 году на рынке появится премиальный внедорожник, созданный совместно Huawei и GAC. В автомобиле будут реализованы передовые технологии обеих компаний.
Кроме того, компании планируют выпустить ещё две модели, построенные на той же самой платформе AH8, однако они будут выполнены в других кузовах (MPV и купе-кроссовер). Объём инвестиций в проект, ранее объявленный GAC, составляет более 120 млн долларов. В 2023 году стартует массовое производство, то есть тестовые машины могут быть показаны уже в следующем году.

С тех пор, как Huawei вошла в автомобильную промышленность, компания сосредоточилась на внедрении новых технологий и заключении партнёрских соглашений с другими производителями. На рынке уже появились такие умные автомобили с технологиями Huawei, как ArcFox Alpha S и SERES Smart Selection SF5.

Тем не менее компания всегда отрицала слухи о создании собственного автомобильного бренда, заявляя, что производство автомобилей является куда более сложным бизнесом, чем производство смартфонов.

Источник: https://internetua.com/
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