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АвтоМото
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29 июля 21, 13:58
Mercedes S-Class получил самую дорогую и безопасную версию
Mercedes S-Class
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Линейку Mercedes-Benz S-Class W223 пополнил топовый S680 Guard 4Matic. Это бронированный вариант седана с V12 под капотом и стоит он немало – 547 400 евро.
Новый Mercedes S680 Guard 4Matic защищен по самому строгому (для легковых авто) стандарту VPAM VR10. То есть он выдерживает попадание из автомата АК-47 или снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а также взрыв ручной гранаты.



Седан защищен стальной и композитной броней, а пуленепробиваемые стекла достигают 10 см в толщину. Шины Michelin PAX позволяют проехать 30 км с проколом. Хотя с виду ничего не выдает бронированный авто, да и в салоне отличий от стандартного Mercedes S-Class 2021 особо нет.


Броня увеличила вес Mercedes S680 Guard 4Matic до 4,2 тонн и с таким весом может справиться только 6,0-литровый V12 твин-турбо на 612 л. с. Впрочем, даже с ним максимальная скорость составляет 190 км/ч против 250 км/ч у небронированного Mercedes-Maybach S680. В арсенале авто – полный привод и пневмоподвеска, сканирующая дорогу.







Источник: https://autoportal.ua/
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