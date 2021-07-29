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29 июля 21, 13:55
В Украине зарегистрировали почти 30 тысяч электрокаров
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Для электромобилей предусмотрены специальные зелёные номера.
В Украине зарегистрировали 29 345 электрокаров. Для таких авто в стране установлены подзарядные станции и специальные паркоместа.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Всё больше и больше украинцев выбирают для себя именно «зелёный» вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же, для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа", — говорится в сообщении.

К слову, для электромобилей предусмотрены специальные зелёные номера.

Источник: https://informator.ua/
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