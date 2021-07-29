В Украине зарегистрировали почти 30 тысяч электрокаров

В Украине зарегистрировали 29 345 электрокаров. Для таких авто в стране установлены подзарядные станции и специальные паркоместа.





Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.





"Всё больше и больше украинцев выбирают для себя именно «зелёный» вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же, для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа", — говорится в сообщении.





К слову, для электромобилей предусмотрены специальные зелёные номера.



