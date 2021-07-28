Lexus создаст кроссовер на базе субкомпактного Toyota Yaris

Предполагается, что в текущем модельном ряду японского автопроизводителя, он будет располагаться ниже существующего кроссовера UX.





По данным авторитетного японского издания, Lexus создает небольшой кроссовер на базе Toyota Yaris Cross. Новый кроссовер «крошечных размеров» будет располагаться под кроссовером UX в модельном ряду бренда и будет построен на платформе GA-B. Он также будет доступен на тех же рынках, на которых продается Yaris Cross, в частности, в Европе, Японии и Австралии. Приводить в действие автомобиль якобы будет тот же 1,5-литровый трехцилиндровый гибридный двигатель, которым оснащают от «поднятого» Toyota Yaris Cross.





Однако, как всегда, стоит отнестись к этой новости с большой долей скептицизма, ведь это не первый раз, когда появляются подобные слухи.





Всего почти год назад в Европе появилась заявка на регистрацию товарных знаков для названий «LBX» и «Lexus LBX», которые предположительно станут названием следующего кроссовера Lexus, который будет располагаться ниже UX. Хотя некоторые инсайдеры утверждают, что под этим именем будет представлен очередной концепт.





Еще один слух появился в мае 2020 года, в котором оговаривалось, что небольшой кроссовер на базе Yaris Cross будет называться Lexus BX и, предположительно, дебютирует в 2023 году. Цена на эту новинку должна быть ниже 30 000 долларов. Скорее всего, премиальная японская новинка будет конкурировать с аналогичными компактными моделями от немецких Audi и BMW — речь идет о кроссоверах Q2 и X1 соответственно.



