Цена проезда по платным дорогам Украины

Стоимость проезда по платным дорогам Украины будет зависеть от транспортного средства и составит от 0,023 до 0,133 евро за километр. Об этом говорится в ответе замминистра инфраструктуры Анны Юрченко на запрос Суспільного.





"Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр", - отметили в министерстве.





Всего планируется построить шесть таких дорог:





M-29 / M-04 / M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 - Борисполь-Полтава;

M-14 - Херсон-Николаев

M-06 - Киев-Житомир-Ровно;

M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк

M-04 / H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.



