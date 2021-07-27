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27 июля 21, 12:37
Цена проезда по платным дорогам Украины
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В Украине планируют построить шесть платных дорог, хотя еще год назад от этой идеи отказывались.
Стоимость проезда по платным дорогам Украины будет зависеть от транспортного средства и составит от 0,023 до 0,133 евро за километр. Об этом говорится в ответе замминистра инфраструктуры Анны Юрченко на запрос Суспільного.

"Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр", - отметили в министерстве. 

Всего планируется построить шесть таких дорог:

M-29 / M-04 / M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;
M-03 - Борисполь-Полтава;
M-14 - Херсон-Николаев
M-06 - Киев-Житомир-Ровно;
M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк
M-04 / H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

Источник: https://korrespondent.net/
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