Tesla получила рекордную квартальную прибыль

Автопроизводитель электрокаров Tesla Inc. впервые закончила квартал с прибылью более миллиарда долларов, сообщает CNBC.





Так, во втором квартале компания получил прибыль в размере $1,14 млрд или $1,02 в расчете на акцию.





По сравнению со вторым кварталом прошлого года прибыль Tesla выросла в десять раз - $104 млн, или $0,10 на акцию). Скорректированная прибыль возросла с $0,44 до $1,45 на акцию. Выручка увеличилась на 98%, до $11,96 млрд (против $6,04 млрд за аналогичный период прошлого года).





Первый квартал Tesla также закончила с рекордной прибылью - $438 млн, или $0,39 в расчете на акцию, по сравнению с $16 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.



