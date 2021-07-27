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АвтоМото
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27 июля 21, 12:34
Tesla получила рекордную квартальную прибыль
Tesla
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Производитель электромобилей второй квартал подряд обновляет рекорд по прибыли. В этот раз впервые более миллиарда долларов.
Автопроизводитель электрокаров Tesla Inc. впервые закончила квартал с прибылью более миллиарда долларов, сообщает CNBC. 

Так, во втором квартале компания получил прибыль в размере $1,14 млрд или $1,02 в расчете на акцию.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года прибыль Tesla выросла в десять раз - $104 млн, или $0,10 на акцию). Скорректированная прибыль возросла с $0,44 до $1,45 на акцию. Выручка увеличилась на 98%, до $11,96 млрд (против $6,04 млрд за аналогичный период прошлого года).

Первый квартал Tesla также закончила с рекордной прибылью - $438 млн, или $0,39 в расчете на акцию, по сравнению с $16 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Источник: https://korrespondent.net/
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