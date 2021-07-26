Характеристики будущего электрокара Kia EV6

В настоящее время сертифицированы самые дорогие генерации Kia EV6 Long Range. Мощность заднеприводной модели составляет 228 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, а полноприводная модификация имеет на выходе 325 сил и 605 Нм крутящего момента.





Информации о базовой комплектации Kia EV6 пока нет, поэтому запас хода на одном заряде неизвестен. По предварительно информации 170-сильный заднеприводный автомобиль может пройти 400 километров на одном заряде, а полноприводная версия с 235-сильным электромотором преодолеет расстояние в 380 километров.





Полная информация о новом электрокаре будет раскрыта до конца квартала. В конце осени автомобиль уже поступит в продажу в странах Европы.



















