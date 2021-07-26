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26 июля 21, 12:46
Характеристики будущего электрокара Kia EV6
KIA EV6
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Топовые модификации кросс-хэтча EV6 прошли сертификацию в Европе.
В настоящее время сертифицированы самые дорогие генерации Kia EV6 Long Range. Мощность заднеприводной модели составляет 228 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, а полноприводная модификация имеет на выходе 325 сил и 605 Нм крутящего момента.

Информации о базовой комплектации Kia EV6 пока нет, поэтому запас хода на одном заряде неизвестен. По предварительно информации 170-сильный заднеприводный автомобиль может пройти 400 километров на одном заряде, а полноприводная версия с 235-сильным электромотором преодолеет расстояние в 380 километров.

Полная информация о новом электрокаре будет раскрыта до конца квартала. В конце осени автомобиль уже поступит в продажу в странах Европы. 





Источник: https://uamotors.com.ua/
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