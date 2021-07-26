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АвтоМото
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26 июля 21, 12:43
Китайский клон Mercedes GLS получился дороже оригинала
Beijing BJ90
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В Китае поступил в продажу обновленный Beijing BJ90.
Внедорожник создан на базе Mercedes-Benz GLS предыдущего поколения. Стоит модель от 998 тыс. юаней ($154 тыс.), то есть она ощутимо дороже нового GLS .

Следует отметить, что китайская копия – «лицензионная», ведь концерн BAIC создал модель при участии специалистов Daimler. Авто немного крупнее старого Mercedes GLS – 5171 мм в длину, 1995 мм в ширину и 1860 мм в высоту при колесной базе в 3100 мм.



К тому же, в дизайне обошлось без клонирования и Beijing BJ90 вообще не похож на своего донора. Обновленная модель узнается по чуть измененной решетке радиатора и свежим диодным фарам.



Зато в салоне Beijing BJ90 родство с Mercedes GLS сразу видно. У него позаимствовали и приборы в отдельных колодцах, и переключатели на центральной панели.



Обновленной модели заменили руль и установили увеличенный тачскрин мультимедиа. Также базовая комплектация пополнилась трехзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей и системой автоматического торможения.

На выбор предложены бензиновые турбомоторы Mercedes объемом 3,0 л (333 л. с.) и 4,0 л (422 л. с.). Новшеством стала 9-ступенчатая АКПП – также от GLS. Обе версии являются полноприводными.

Источник: https://autoportal.ua/
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