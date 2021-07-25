В Украине собираются запретить дизельные и бензиновые авто

Если вы сейчас задумались о покупке нового автомобиля, имейте в виду, что это может оказаться ваша последняя машина с двигателем внутреннего сгорания. Украина и ЕС собираются запретить производство и продажу таких автомобилей. Сроки введения запретов пока обговариваются, но не исключено, что уже через пять с половиной лет в страну нельзя будет ввезти б/у дизельное авто, а через восемь с половиной лет запретят ввоз и регистрацию даже новых авто с двигателем внутреннего сгорания. И хотя это пока идеи на уровне обсуждения, уже понятно, что в ближайшие 10-15 лет весь автотранспорт обяжут перейти на новые экологические стандарты.

Украинские чиновники решили с 2030 года запретить завозить в страну и продавать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Такие нормы содержатся в законопроекте, которые предлагает рассмотреть Министерство инфраструктуры.

Этот документ предполагает поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в том числе произведенных в Украине. В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан для стимулирования "использование транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями".

Документом предлагается запретить ввоз и первую государственной регистрации в Украине:

- бывших в употреблении автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания (с 1 января 2027 г.),

- новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также применяемых и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (с 1 января 2030 г.).

При этом запрет будет касаться не только импорта, но и тех авто, которые производятся непосредственно в Украине. То есть купить новый автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем будет попросту невозможно.

Юристы говорят, что законопроект не запрещает продажу или эксплуатацию автомобилей, которые будут приобретены до этого срока.

- Речь идет о первой регистрации или постановке на учет, - говорит юрист Марина Коваль. - То есть, если автомобиль уже был зарегистрирован в Украине до указанного в законопроекте срока, его можно будет эксплуатировать, продавать, дарить или совершать с ним любые другие действия. Если закон вступит в силу в таком виде, 31 декабря 2029 года вы сможете купить и зарегистрировать новый автомобиль, а 1 января - возможна будет только покупка б/у авто с ДВС, которое было зарегистрировано в Украине.

В законопроекте предлагается несколько исключений. Разрешат завозить и ставить на учет транспорт, предназначенный для Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, а также автомобили фермерских хозяйств, которые не используются на дорогах общего пользования. Также под запрет не попадают машины, переданные по наследству и произведенные до 1 января 1981 года (последнее, судя по всему, касается ретро-каров/исторических автомобилей).

Скажем сразу, мы сомневаемся, что законопроект будет принят в таком виде. Дело в том, что даже Евросоюз, на законодательство которого все время ориентируются наши депутаты и чиновники, вводит более постепенный переход к электромобилям и авто на водородных двигателях.

На этой неделе Европейская комиссия (ЕК) представила программу борьбы с изменением климата до 2050 года, получившую название Fit for 55. Согласно этому документу, Евросоюз намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет.

К 2030 году у новых автомобилей должен сократиться выброс вредных газов на 55 процентов по сравнению с 2021 годом. И только с 2035 года в Евросоюзе должна быть прекращена продажа новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями. То есть в ЕС дают на переход к новым технологиям не 8,5 лет, как наши чиновники, а 13,5 лет.

За это время должна будет сформироваться соответствующая инфраструктура - предлагается на основных автомагистралях в ЕС через каждые 60 километров построить зарядные станции для электромобилей, а через каждые 150 километров - для машин на водородном топливе.

Правда, этот документ тоже может претерпеть изменения. По законодательству ЕС, план Еврокомиссии нуждается в утверждении всеми странами ЕС и Европарламентом. Ожидается, что на дискуссии уйдет не менее одного года.

Независимо от того, на какой год законодатели назначат дату "смерти" автомобилей с ДВС, уже сейчас понятно, что какое-то время машины на бензине и дизеле будут сосуществовать рядом с электромобилями и авто на водороде.

AUTO-Consulting со ссылкой на Boston Consulting Group приводит такие прогнозы мирового автомобильного рынка на ближайшие 10 лет.

К 2025 году почти половина всех проданных новых автомобилей будут электрическими или гибридными. Полный отказ от авто с ДВС станет происходить в 3 этапа: 1-й - с 2021 по 2023 год, 2-й - с 2024 по 2029 год, 3-й - с 2030 по 2035 год. Но, несмотря на это, и дизельные, и бензиновые автомобили к тому времени все равно останутся. По крайней мере на отдельных рынках. На сегодня уже 15 стран объявили о прекращении производства автомобилей с ДВС до 2035 года.

Согласно прогнозам, всего через четыре года, в 2025 году, уже 47% всех легковых автомобилей, проданных на планете, будут полностью электрическими или гибридными. Причем этот переход, особенно полностью на электрические транспортные средства, состоится в ЕС и Китае быстрее, чем на других крупных рынках. А на таких больших развивающихся рынках, как Бразилия и Индия, электрификация будет происходить медленнее.

На первом этапе отказа от авто с ДВС предполагается, что в ближайшие два года на рынке появится около 300 новых моделей с электродвигателями или комбинированными – бензиново-электрическими, которые могут работать на одном из двух моторов или же сразу на двух - это так называемые плагин-гибриды. В 2023 году плагины, полные и неполные гибриды займут 25% мирового рынка легковых автомобилей; чистые электрокары (BEV) - будут претендовать на 7% рынка. За бензиновыми авто на мировом рынке останется 59%, за дизельными - 8%.

К 2030 году экономические преимущества владения электромобилями станут очевидны для различных регионов и автомобильных сегментов. Поэтому потребители начнут массовый переход на электрифицированные авто. Аналитики прогнозируют, что к этому времени стоимость аккумуляторных батарей упадет до $75 за кВт-ч, а доля электромобилей на мировом рынке возрастет до 28%.

Ожидается, что до 2030 года рыночная доля обычных ДВС упадет ниже 20%. За авто с бензиновыми ДВС останется 23%, с дизельными - 2%. В этот период начнут действовать первые значительные запреты на автомобили, работающие на ископаемом топливе.

На третьем этапе многие страны полностью запретят авто с ДВС. По прогнозу к 2035 году на мировом рынке в некоторых странах еще останется примерно 1% дизелей и 11% автомобилей с ДВС на бензине.

Эксперты считают, что транспорт на водородных топливных элементах к 2035 году тоже должен занять определенную часть мирового автомобильного рынка. Но пока что этот вид автомобилей выглядит менее перспективным, чем электромобили.

Ввели льготы для электромобилей и машин на газу

На этой неделе депутаты проголосовали за введение ряда льгот для автомобилей на газу и электромобилей. Законопроекты №3477 и №3476, за которые проголосовал парламент, вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Эти законы, в случае их утверждения президентом, временно, до 1 января 2026 года, освобождают от налогообложения НДС ввоз и поставки на таможенной территории новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

А покупателей электромобилей до 31 декабря 2030 года также предлагается освободить от уплаты взноса на обязательное пенсионное страхование, предоставить налоговую скидку по уплате налога на доходы физлиц, но ввести эти нормы с 1 января 2026 года.

То есть в ближайшее время должны подешеветь автомобили с заводскими установками для эксплуатации авто на газу. Чаще всего это касается автомобилей корейских марок. А регистрация электромобилей и налоговые льготы по ним вступят в силу только через 4,5 года.