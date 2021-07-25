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АвтоМото
Новости
25 июля 21, 13:56
Представлен Mercedes Citan 2022
Mercedes Citan 2022
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В течение нескольких месяцев в сети публиковались тизеры и шпионские фото модели, теперь концерн Mercedes официально представил первое фото Citan 2022 года.
На изображении можно увидеть обновленный фургон. Машину официально представят 25 августа. Несмотря на компактные размеры, в автомобиле будет просторный салон, оснащенный всеми последними функциями безопасности.

Подробности пока не озвучены, но уже известно, что радиаторная решетка будет с тремя перекладинами. Citan отличается обтекаемым кузовом, который помогает машине выглядеть более стильно, чем его предшественник.

Дополнительные детали по снимку сложно различить, но производитель заявляет, что у Citan будут широко открываться раздвижные двери с обеих сторон. Модель отличается низким грузовым порогом.

Также ожидается скорый дебют Citan Tourer. Модель представляет концепцию EQT, предвосхищающая грядущий T-класс. Новый Citan 2022 года будет отличаться высококлассным интерьером с 3-спицевым рулевым колесом, отдельно стоящей мультимедийной системой и металлическими акцентами.

Источник: https://avtodream.org/
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