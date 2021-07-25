Представлен Mercedes Citan 2022

На изображении можно увидеть обновленный фургон. Машину официально представят 25 августа. Несмотря на компактные размеры, в автомобиле будет просторный салон, оснащенный всеми последними функциями безопасности.





Подробности пока не озвучены, но уже известно, что радиаторная решетка будет с тремя перекладинами. Citan отличается обтекаемым кузовом, который помогает машине выглядеть более стильно, чем его предшественник.





Дополнительные детали по снимку сложно различить, но производитель заявляет, что у Citan будут широко открываться раздвижные двери с обеих сторон. Модель отличается низким грузовым порогом.





Также ожидается скорый дебют Citan Tourer. Модель представляет концепцию EQT, предвосхищающая грядущий T-класс. Новый Citan 2022 года будет отличаться высококлассным интерьером с 3-спицевым рулевым колесом, отдельно стоящей мультимедийной системой и металлическими акцентами.



