Самые распространенные и опасные причины ДТП в Украине

Названы самые распространенные причины ДТП.





Так, по информации Нацполиции, наиболее распространенная причина аварий - нарушение правил маневрирования - 35 947 случаев. Также в такой список вошли:





Нарушение безопасной скорости - 20 414 случаев;

Несоблюдение дистанции - 14 675;

Нарушение правил проезда перекрестков - 5 529;

Управление транспортом в состоянии опьянения - 2 346.

Также происшествия возникают и из-за неудовлетворительного состояния дорог - 481 инцидент. Летом появилась еще одна причина ДТП - 93 случая из-за переутомления и сон за рулем, из них - 53 водителя получили травмы и 6 погибли.





Кроме того, по данным Нацполиции, в аварии с пострадавшими попали по следующим причинам:





Превышение безопасной скорости - 5 058 пострадавших, 615 погибло;

Нарушение правил маневрирования - 2 581 пострадавший, 167 погибло;

Нарушение правил проезда перекрестков - 1 195 пострадавших, 42 погибло;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов - 757 пострадавших, 53 погибло;

Несоблюдение дистанции - 709 пострадавших, 27 погибли;

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - 496 пострадавших, 49 погибло;

Выезд на полосу встречного движения - 467 пострадавших, 82 погибло;

Превышение установленной скорости - 290 пострадавших, 63 погибло;

Переход дороги в неустановленном месте - 287 пострадавших, 81 погибло;

Невыполнение сигнала регулирования - 197 пострадавших, 4 погибли;

Внезапный выход на проезжую часть - 149 пострадавших, 50 погибло;

Нарушение правил обгона - 147 пострадавших, 14 погибло.



