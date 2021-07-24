Представлен новый кроссовер Geely Atlas X

Но представленное авто абсолютно не схоже с тем кроссом, который сегодня реализуют в РФ. Из опубликованных в Сети снимков видно, что Boyue X комплектуется абсолютно новой для китайского бренда решёткой радиатора крупных размеров. Внутренний рисунок этого элемента сформирован многочисленными мелкими ламелями, которые установлены под углом.





Решетку радиатора отделили от большого воздухозаборника при помощи широкой пластиковой вставки, образующей над вентиляционным отверстием козырёк.





У новинки по сравнению с Atlas сильно уменьшилась головная оптика, сохранившая светодиодное наполнение. Для переднего бампера производитель предложил металлические вставки, оформленные под стиль моделей Mitsubishi. За ними расположены крупные вентиляционные отверстия, достаточно глубоко входящие в передний бампер.













Китайский Boyue X в профиль выглядит низким. Такой эффект обуславливается наклоненной крышей, которая уменьшила задние опорные стойки. Корма авто оснащается сравнительно крупными фонарями со скругленными гранями. Их соединяет тонкая металлическая полоска.





Китайская новинка получит от Atlas стандартную 1,5-литровую силовую установку с турбонаддувом. Заявленная максимальная отдача мотора составляет 184 лошадиные силы (300 Н*м). Вместе с мотором функционирует двухдисковый семискоростной «робот».



