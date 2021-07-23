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23 июля 21, 12:24
Aston Martin подготовился к новому модельному году
Aston Martin
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Компания Aston Martin анонсировала обновление своей гаммы.
Купе и кабриолеты DB11 с четырёхлитровым V8 увеличили мощность на 25 л. с. – до 535 л. с., а максимальная скорость достигла 309 км/ч.

Топ-версия DB11 с мотором V12 лишилась букв AMR, а флагман гаммы Super GT теперь просто DBS – без приставки Superleggera.

DBS и Vantage получили 21-дюймовые колёса, а DBX – 23-дюймовые диски и беспроводную зарядку. Кроме того, первый кроссовер бренда и DB11 обрели кресла Sports Plus с улучшенной поддержкой.

Всем Астонам достались новые варианты отделки – Accelerate, Create и Inspire. Первая конфигурация предлагает спортсиденья с кожей, алькантарой и яркими акцентами. Доступны десять цветовых сочетаний с четырьмя колерами искусственной замши.

Create предусматривает десять одно- и двухцветных вариантов оформления, а Inspire с полуанилиновой перфорированной кожей, вышивкой и контрастной прострочкой – уже 38.

Источник: https://avtodream.org/
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