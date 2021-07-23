Aston Martin подготовился к новому модельному году

Купе и кабриолеты DB11 с четырёхлитровым V8 увеличили мощность на 25 л. с. – до 535 л. с., а максимальная скорость достигла 309 км/ч.





Топ-версия DB11 с мотором V12 лишилась букв AMR, а флагман гаммы Super GT теперь просто DBS – без приставки Superleggera.





DBS и Vantage получили 21-дюймовые колёса, а DBX – 23-дюймовые диски и беспроводную зарядку. Кроме того, первый кроссовер бренда и DB11 обрели кресла Sports Plus с улучшенной поддержкой.





Всем Астонам достались новые варианты отделки – Accelerate, Create и Inspire. Первая конфигурация предлагает спортсиденья с кожей, алькантарой и яркими акцентами. Доступны десять цветовых сочетаний с четырьмя колерами искусственной замши.





Create предусматривает десять одно- и двухцветных вариантов оформления, а Inspire с полуанилиновой перфорированной кожей, вышивкой и контрастной прострочкой – уже 38.



