Ford отзывает более 660 тысяч внедорожников в США

Американский автоконцерн Ford отзывает свыше 661 тысячи кроссоверов Ford Explorer в странах Северной Америки из-за проблемы с отсоединением заглушек рейлингов на крыше. Об этом накануне сообщило агенство Reuters.





С просьбой произвести отзыв к компании обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США.





В случая необходимости дилер установит специальные штифты и заменит повреждения. С начала 2020 года о проблемах с рейлингами сообщили 11 человек.При этом Ford не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этой технической проблемой.





Указано, что отзыв включает 620 483 автомобилей в США, 36 419 в Канаде и 4260 в Мексике.





В январе стало известно, что Ford отзовет 3 млн авто из-за проблем с подушками безопасности. При этом регулятор США отклонил просьбу Ford отменить отзыв авто и отметил «значительную угрозу безопасности» со стороны подушек Takata.



