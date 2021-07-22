Трассу Киев–Сумы превращают в скоростную магистраль

Об этом на своей странице в Facebook сообщил консультант проекта "Большая стройка" Юрий Голик.





Известно, что сегодня в Черниговской области на 127 километре трассы Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка продолжается капитальный ремонт дорожного покрытия. Работы идут с большой интенсивностью.





Напомним, что в Офисе Президента Украины рассказали о том, когда будет закончен ремонт на участке трассы Киев–Харьков–Должанский, который соединяет Киев и аэропорт "Борисполь". Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.





По его словам, ремонт Бориспольской трассы уже заканчивается, а финиш ожидается ближе к сентябрю. Он отметил, что дорогу откроют в конце августа, а обновленный участок составит 17 километров. Тимошенко напомнил, что трассу в аэропорт не ремонтировали более 17 лет, а это дорога с наиболее интенсивным движением в Украине.





Заместитель Андрея Ермака заявил, что движение на правом проезде уже должны открыть на этих выходных, после чего приступят к ремонту левой стороны магистрали. На трассе будут установлены системы весового контроля, а также интеллектуальная система управления дорожным движением, отремонтированы подземные переходы и улучшена система освещения. Тимошенко пообещал, что после ремонта асфальт будет служить как минимум 10 лет.



