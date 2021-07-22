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22 июля 21, 12:27
Трассу Киев–Сумы превращают в скоростную магистраль
трасса
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Украинские дорожники продолжают масштабные ремонтные работы на государственных трассах, в частности на трассе Киев–Сумы–Юнаковка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил консультант проекта "Большая стройка" Юрий Голик.  

Известно, что сегодня в Черниговской области на 127 километре трассы Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка продолжается капитальный ремонт дорожного покрытия. Работы идут с большой интенсивностью.

Напомним, что в Офисе Президента Украины рассказали о том, когда будет закончен ремонт на участке трассы Киев–Харьков–Должанский, который соединяет Киев и аэропорт "Борисполь". Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. 

По его словам, ремонт Бориспольской трассы уже заканчивается, а финиш ожидается ближе к сентябрю. Он отметил, что дорогу откроют в конце августа, а обновленный участок составит 17 километров. Тимошенко напомнил, что трассу в аэропорт не ремонтировали более 17 лет, а это дорога с наиболее интенсивным движением в Украине.  

Заместитель Андрея Ермака заявил, что движение на правом проезде уже должны открыть на этих выходных, после чего приступят к ремонту левой стороны магистрали. На трассе будут установлены системы весового контроля, а также интеллектуальная система управления дорожным движением, отремонтированы подземные переходы и улучшена система освещения. Тимошенко пообещал, что после ремонта асфальт будет служить как минимум 10 лет. 

Источник: https://kyiv.comments.ua/
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