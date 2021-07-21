Tesla закрывает первую зарядную станцию Supercharger

Если несколько лет назад они были доступны только в крупных городах Америки и Европы, то теперь Supercharger можно встретить даже в отдаленных поселках. В скором времени они появятся и в Украине. Причем увеличивается не только численность станций, а и их мощность.





Первые станции, которые были запущены в 2012 году, компания не демонтирует, а обновляет, приводя в соответствие с текущими требованиями. Однако к одной из них Тесла все же решила ограничить доступ. Речь идет о нагнетателе, расположенном в штаб-квартире SpaceX в Хоторне (штат Калифорния, США). Теперь (начиная с 19 июля 2021 года) им смогут воспользоваться только сотрудники компании, а для простых обывателей станция будет закрыта.





Точная причина такого решения неизвестна. Инсайдеры утверждают, что данная зарядная станция пользуется повышенным спросом. Однако это может быть небезопасно, так как ей уже почти 10 лет. С карты станцию уже убрали. Владельцам Tesla предлагают использовать близлежащие Supercharger. По мнению руководства компании, это в разы удобнее, так как они мощнее.





В настоящее время (данные на май 2021 года) глобальная сеть Tesla Supercharger включает более 2700 станций и около 25 000 терминалов. На сегодняшний день пиковая мощность станций составляет 250 кВт, но ее намерены увеличить до 300 кВт. Также появятся более крупные объекты, на которых можно будет заряжать грузовики Semi и пикапы Cybertruck.



