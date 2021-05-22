Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.41
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
22 мая 21, 12:31
Новый BMW i4 M50 готовится к дебюту 1 июня
BMW i4 M50
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На изображении продемонстрировали более спортивный электромобиль с затемненной решеткой радиатора и значком M.
Автомобиль также получил более агрессивный передний бампер с измененными воздухозаборниками.

На фото четко видны аэродинамические зеркала и уникальные вентиляционные отверстия на передних крыльях. Модель также оснащена двухцветными колесами и имеет отделку Shadowline.

BMW мало что говорит об автомобиле, но автопроизводитель ранее подтвердил, что i4 будет предлагаться в различных конфигурациях с мощностью до 523 л.с. Предположительно, это вариант M Performance. Концерн заявил, что модель сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды.



Остается неясным, повлияет ли впечатляющая производительность на запас хода автомобиля. При этом i4 сможет проехать до 590 км по циклу WLTP. Но BMW не сказала, какая конкретная версия сможет проехать так далеко.



Сейчас уже точно известно, как будет звучать электрический M. Этот звук бренд дал послушать ранее в этом месяце. Над акустикой BMW похлопал композитор Ханс Циммер. Он предложил более высокий уровень мощности и ускорения. Также казалось, что в нем есть собственная версия переключения передач.

BMW i4 M50 будет представлен 1 июня.



Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Новый пикап Nissan Frontier дебютирует 4 февраля
Автомобили, которые можно покупать даже с большим пробегом
Китайский кроссовер Lynk & Co 09 породнится с Volvo XC90
Обновлённый Kia Ceed: первые изображения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый способ борьбы с нарушениями ПДД
noimageРастаможить автомобиль можно будет онлайн
noimageВ Украине снизилось количество ДТП с потерпевшими
Лента новостей