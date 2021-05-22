Новый BMW i4 M50 готовится к дебюту 1 июня

Автомобиль также получил более агрессивный передний бампер с измененными воздухозаборниками.





На фото четко видны аэродинамические зеркала и уникальные вентиляционные отверстия на передних крыльях. Модель также оснащена двухцветными колесами и имеет отделку Shadowline.





BMW мало что говорит об автомобиле, но автопроизводитель ранее подтвердил, что i4 будет предлагаться в различных конфигурациях с мощностью до 523 л.с. Предположительно, это вариант M Performance. Концерн заявил, что модель сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды.













Остается неясным, повлияет ли впечатляющая производительность на запас хода автомобиля. При этом i4 сможет проехать до 590 км по циклу WLTP. Но BMW не сказала, какая конкретная версия сможет проехать так далеко.













Сейчас уже точно известно, как будет звучать электрический M. Этот звук бренд дал послушать ранее в этом месяце. Над акустикой BMW похлопал композитор Ханс Циммер. Он предложил более высокий уровень мощности и ускорения. Также казалось, что в нем есть собственная версия переключения передач.





BMW i4 M50 будет представлен 1 июня.











