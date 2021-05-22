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22 мая 21, 12:28
Новый способ борьбы с нарушениями ПДД
ПДД
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В нашей стране решили использовать все возможные ресурсы для борьбы с нарушениями ПДД.
О том, что теперь каждый водитель сможет фиксировать на свой смартфон подобные проступки, и отправлять снятую видеозапись, пользуясь специальным приложением, в эфире канала "Украина24" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

В Украине участники движения смогут не только отправлять видео с невыполнением ПДД в Национальную полицию, но еще и получать за такие действия определенный процент от суммы штрафа, который оплатит нарушитель. На данный момент народные депутаты, совместно с Министерством внутренних дел заканчивают подготовку проекта закона. Предполагается, что для помощи правоохранителям, водителям будет необходимо установить специфическое программное обеспечение, после чего расположить свой смартфон у лобового стекла автомобиля, и фиксировать все нарушения.

В том случае, если кто-то грубо не выполнит правила дорожного движения, водителю будет достаточно совершить одно простое действие на экране своего "гаджета", и видео автоматически отправится в Национальную полицию. Однако, перед тем как приступить к фиксации нарушений, водителю нужно пройти регистрацию в государственном приложении "Дия". Если все эти условия соблюдены - полицейские просмотрят информацию об отправителе, проверят регистрационные номер автомобиля нарушителя, и сразу же выпишут ему штраф.

Законопроектом уже предусмотрено, что за подобное неравнодушное участие, бдительный водитель, отправивший свидетельства нарушения, будет получать 10 процентов от суммы штрафа, что станет дополнительным стимулом.

Источник: https://life.akcenty.com.ua/
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