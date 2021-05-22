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22 мая 21, 12:25
Растаможить автомобиль можно будет онлайн
Денис Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможивания транспортных средств.
Как отметил глава правительства в Telegram, соответствующий проект обсуждался на совещании с "Офисом простых решений и результатов", Минцифры и Минфином.

"Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – чрез портал и приложение "Дія". Устранение бюрократических преград, минимизации человеческого фактора и искоренение коррупции – станут толчком к реформе таможни. В то же время растаможивание должно быть справедливым для каждого", – отметил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр поручил Минфину и Минцифры разработать и подать окончательные предложения к проекту.

Источник: https://biz.censor.net/
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