Растаможить автомобиль можно будет онлайн

Как отметил глава правительства в Telegram, соответствующий проект обсуждался на совещании с "Офисом простых решений и результатов", Минцифры и Минфином.





"Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – чрез портал и приложение "Дія". Устранение бюрократических преград, минимизации человеческого фактора и искоренение коррупции – станут толчком к реформе таможни. В то же время растаможивание должно быть справедливым для каждого", – отметил Шмыгаль.





По итогам совещания премьер-министр поручил Минфину и Минцифры разработать и подать окончательные предложения к проекту.



