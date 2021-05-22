В Украине снизилось количество ДТП с потерпевшими

В сообщении отмечается, что в нашей стране сейчас есть 5 главных причин дорожных аварий с потерпевшими/травмированными.





Это превышение безопасной и установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил проезда перекрестков, а также несоблюдение дистанции.





"Работа патрульных полицейских направлена на снижение уровня аварийности и создания безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения. Мы проводим профилактические мероприятия, стараемся общаться с каждым водителем, пассажиром или пешеходом о важности соблюдения ПДД", – говорится в сообщении патрульной полиции.



