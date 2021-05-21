Alfa Romeo возродит модели GTV и Duetto

Об этом порталу Motoring рассказал руководитель компании Жан-Филипп Импарато (Jean-Philippe Imparato). Радужные надежды связаны с недавним анонсом планов концерна Stellantis, в который входит Alfa Romeo, о расширении финансирования дочерних компаний. На сегодняшний день у Alfa Romeo очень скромный модельный ряд. Поэтому, чтобы усилить свои позиции на рынке итальянской компании.





По словам Импарато, в планах Alfa Romeo предложить покупателям два новых кроссовера, а также вернуть к жизни легендарные модели Alfa Romeo GTV и Duetto (Spider) в их современной интерпретации. Первым новым кроссовером станет модель Tonale, прототип которого показали в 2019 году в Женеве. Его дебют состоится в нынешнем году.





"Я очень заинтересован в модели GTV, – рассказал Импарато на международной премьере спортивных версий Alfa Romeo Giulia GTA и GTAm. – На данном этапе это не является официальным заявлением или анонсом, но мне хотелось выразить свое личное мнение, что я очень заинтересован в модели GTV". Импарато добавил, что он также "любит Duetto" и когда ему удастся вывести бренд на хорошие экономические показатели, "мы поговорим".





Напомним, что Alfa Romeo GTV выпускалась в разных вариациях в период с 1966 по 2003 год. Первоначально это была двухдверная версия на базе седана Giulia, а в более поздний период она представляла собой самостоятельную модель на основе Alfetta и 155.





"Сегодня в индустрии происходят важные трансформации, и главное для нас сохранить бренд Alfa Romeo. Приоритетными направлениями развития для нас являются электрификация, коммуникативные возможности и безопасность, – комментирует Импарато. – Мне необходимо снизить себестоимость нашей продукции, но при этом сохранить ту радость и удовольствие, которые несут наши автомобили".





В компании очень надеются на всестороннюю поддержку в этих вопросах команды всего концерна Stellantis. Среди первоочередных задач – расширение модельной гаммы, а также ее электрификация. В частности, в ближайшие несколько лет ожидается появление двух новых кроссоверов, которые будут использовать унифицированную модульную платформу, созданную в концерне Stellantis, в том числе для создания гибридных и электрических модификаций.



