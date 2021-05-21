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АвтоМото
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21 мая 21, 13:03
Mercedes отзовет более 340 тыс. автомобилей в США
автомобиль
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Американское подразделение Mercedes-Benz отзывает 342 366 новых автомобилей, поскольку установленное в них программное обеспечение мультимедийной системы MBUX может привести к тому, что дисплей не включится или перезагрузится после запуска и некорректно отобразит изображения с резервной камеры.
Согласно документу, поданному в NHTSA, камеры заднего вида на транспортных средствах, которые не выводят изображение на экран монитора, ограничивают обзорность водителю, увеличивая риск аварии или травмы. Отзыв распространяется на широкий спектр моделей автомобилей, в том числе определенные выпущенные в период с 2019 по 2021 года CLA-Class, GLE/GLS-Class, A-Class, E-Class, E-Class Coupe и Convertible, GLA/GLB-Class, GLC-Class, 4-дверные купе CLS-класса и AMG GT-класса.

Расследование автопроизводителя по этой проблеме показало, что система MBUX может не инициализироваться, как предполагалось, «в зависимости от конкретной комбинации условий».

Представитель Mercedes-Benz сказал, что компании не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой. Mercedes-Benz заявила, что планирует уведомить дилеров 21 мая и владельцев транспортных средств 13 июля.

Источник: https://avtodream.org/
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