Mercedes отзовет более 340 тыс. автомобилей в США

Согласно документу, поданному в NHTSA, камеры заднего вида на транспортных средствах, которые не выводят изображение на экран монитора, ограничивают обзорность водителю, увеличивая риск аварии или травмы. Отзыв распространяется на широкий спектр моделей автомобилей, в том числе определенные выпущенные в период с 2019 по 2021 года CLA-Class, GLE/GLS-Class, A-Class, E-Class, E-Class Coupe и Convertible, GLA/GLB-Class, GLC-Class, 4-дверные купе CLS-класса и AMG GT-класса.





Расследование автопроизводителя по этой проблеме показало, что система MBUX может не инициализироваться, как предполагалось, «в зависимости от конкретной комбинации условий».





Представитель Mercedes-Benz сказал, что компании не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой. Mercedes-Benz заявила, что планирует уведомить дилеров 21 мая и владельцев транспортных средств 13 июля.



