К чему приведет регулирование цен на бензин в Украине

У ведущих операторов АЗС такое решение вызвало недовольство. По словам директора консалтинговой группы «А 95» Сергея Куюна, эта ситуация имеет три варианта развития событий.





Эксперт отмечает, что на украинском топливном рынке наблюдается высокий уровень разброса стоимости топлива. При этом, большая часть АЗС – порядка 86% — удерживают цены в рамках установленных правительством. Это означает, что ограничения затронут только 14% АЗС, где цены выше установленного лимита. Как правило, эти АЗС относятся к крупным сетям, которые закупают продукцию за границей или у крупных отечественных предприятий.





Сейрей Куюн добавил, что эти АЗС предлагают свои клиентам программы лояльности, что позволяет экономить 2-4 гривны на литре топлива, а по ценам указанным на стеллах продают только 10-15% объема. Однако такой небольшой объем и формирует основную часть дохода оператора. Это означает, что снизив цену до установленного государством уровня сети потеряют часть доходов.





Эксперты видит несколько вариантов выхода из ситуации:





Смириться с уменьшением доходов до конца карантина;





Отменить программы лояльности для постоянных клиентов;





Не исключено, что некоторые, в попытке защитить доходы, попытаются уклониться от налогов.







