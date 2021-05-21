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АвтоМото
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21 мая 21, 12:58
В Запорожской области перекроют государственную трассу
дорога
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На трассе в Запорожской области временно ограничат движение автомобилей. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.
Так, в Запорожской области продолжается ремонт автодороги государственного значения Н-30 Васильевка-Бердянск. В частности, на участке км 124 + 637 специалисты продолжают работы по реконструкции моста через р. Кильтичия, которые были начаты в октябре 2020 года.

В связи с этим, мостостроители организовали временный объезд этого участка. Для этого они обустроили технологический и временный объездной мосты, а также объездные пути.

Длина участка временного объезда – 0,3 км.

Протяженность реконструируемого участка – 0,383 км.

Во избежание неудобств для водителей и пассажиров, Служба автомобильных дорог обращается с просьбой учитывать при планировании маршрута утвержденную временную схему объезда, а также соблюдать требования временных дорожных знаков.



Источник: https://golos.zp.ua/
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