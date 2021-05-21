В Запорожской области перекроют государственную трассу

Так, в Запорожской области продолжается ремонт автодороги государственного значения Н-30 Васильевка-Бердянск. В частности, на участке км 124 + 637 специалисты продолжают работы по реконструкции моста через р. Кильтичия, которые были начаты в октябре 2020 года.





В связи с этим, мостостроители организовали временный объезд этого участка. Для этого они обустроили технологический и временный объездной мосты, а также объездные пути.





Длина участка временного объезда – 0,3 км.





Протяженность реконструируемого участка – 0,383 км.





Во избежание неудобств для водителей и пассажиров, Служба автомобильных дорог обращается с просьбой учитывать при планировании маршрута утвержденную временную схему объезда, а также соблюдать требования временных дорожных знаков.











