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АвтоМото
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20 мая 21, 11:30
Автобан Стрый-Мукачево построят на условиях концессии
автобан
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Предложение о подготовке государственно-частного партнерства подготовит турецкая Onur.
Сегодня, 20 мая, Государственное агентство автомобильных дорог Украины и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik подписали меморандум по подготовке предложения об осуществлении государственно-частного партнерства в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Стрый-Мукачево.

Как пишет ЦТС со ссылкой на сообщение "Укравтодора", "автобан будет проходить по территориям Львовской и Закарпатской областей и будет служить альтернативой участку М-06 Киев-Чоп".

Согласно меморандуму, Onur за свой счет осуществит подготовку предложения об осуществлении государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования реализации проекта.

В 2021 году планируется разработать проектно-сметную документацию. Разработка технико-экономического обоснования позволит спроектировать оптимальный маршрут, а также реализовать проект с максимальным экономическим эффектом для государства. После разработки ТЭО станет возможным проведение тендерных процедур и начало строительства.

"Одно из направлений, которые мы сейчас активно развиваем - это государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. Это уже второй подобный меморандум по привлечению частных инвесторов, который подписал "Укравтодор" в этом году. Первый был подписан с компанией "Автомагистраль-Юг" и касался разработки ТЭО для маршрута Краковец-Броды-Ривне.

Теперь мы планируем еще один концессионный проект для маршрута Стрый-Мукачево с компанией Onur Taahhut Tasimacilik, которая зарекомендовала себя как надежный подрядчик "Укравтодора" в ряде проектов", - прокомментировал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Напомним, что строительные работы по проекту ГЧП дороги Краковец-Броды-Ривне планируют начать в конце 2021 или начале 2022 года.

Источник: https://cfts.org.ua/
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