Ford представил электрический пикап F-150 Lightning

Модель назвали в честь Ford F-150 SVT Lightning, который продавался более двух поколений со спортивным дизайном и улучшенными характеристиками, и получил легендарный статус с момента прекращения производства в 2004 году. Компания решила восстановить это имя для своего нового предложения, но обменяла его огромный V8 на полностью электрическую трансмиссию.





Lightning получил два разных напольные аккумуляторные блоки. Батарея стандартной дальности (SR) проходит 370 км без подзарядки, а аккумулятор повышенной дальности (ER) достигает 482 км. В обоих случаях аккумуляторы передают энергию на передний и задний электродвигатели, производя в сумме 426 лошадиных сил в SR, а в ER – 563 л.с. Обе конфигурации выдают 1051 Ньютон-метр. Кроме того, в случае отключения в доме электроэнергии Lightning может питать его в течение трех дней.





С ER пикап сможет разогнаться до 97 км/ч за 4,5 секунды, что делает его самым быстрым пикапом на рынке на сегодня. Все современные Lightning будут полноприводными, с независимой задней подвеской, которая впервые появилась на F-150.





Автомобиль сможет питать дом электроэнергией в течение трех дней

Модели с аккумулятором SR смогут перевозить груз весом 2267 кг в стандартной версии или 3492 кг с дополнительным пакетом с номинальной полезной нагрузкой 907 кг. ER может буксировать до 4535 кг.













Зарядка F-150 Lightning будет заряжаться от стандартного мобильного зарядного устройства. SR получит версию на 120 В, которая может увеличить дальность действия на 4,8 км за час зарядки, а ER получит версию на 240 В, которая добавляет 33 км за час зарядки. Домашняя зарядная станция на 48 А для SR может восстановить заряд с 15 до 100 процентов за 10 часов, а домашняя зарядная станция на 19,2 киловатт в ER – за 8 часов.





F-150 Lightning достигнет максимальной мощности 150 кВт с использованием станции быстрой зарядки постоянного тока, которая зарядит его от 15 до 80 процентов за 41 минуту.





Специальное телефонное приложение позволит водителю предварительно подготовить аккумулятор или запланировать зарядку для непикового периода, а монитор полезной нагрузки в режиме реального времени в информационно-развлекательной системе или телефонной программе поможет оптимизировать маршрут зарядки на основе загрузки автомобиля, веса прицепа, погодных условий, рельефа и так далее.





Дизайн Lightning сделали похожим на F-150. У него сохранена базовая структура модели, но немного модернизирована, чтобы соответствовать футуристическому силовому агрегату. Решетка была превращена в гладкую, стилизованную панель с сетчатой решеткой под глянцевой поверхностью.





Стандартные фары с динамическим изгибом имеют форму, подобную нынешнего F-150. Они украшены светодиодной лентой, которая проходит вдоль верхнего края решетки радиатора. Таким же образом сделаны задние фонари, но с красной лентой. На переднем крыле есть розетка для зарядки, а колеса получили новый дизайн.













Внутри изменения немного существеннее. Там установлено 15,5-дюймовый сенсорный экран и информационно-развлекательную систему Sync 4A, которая имеет плоский интерфейс, позволяющий пассажирам легко переключаться между функциями. Недавно используемые программы будут появляться внизу экрана, что облегчает переход между часто используемыми функциями.





Также Sync 4A будет поставляться со встроенным приложением FordPass, которое синхронизируется с телефоном владельца, чтобы обеспечить такие функции автомобиля, как охлаждение или прогрева салона, открытие и закрытие крышки, а также упомянутые выше команды зарядки и планировщики маршрутов.













15,5-дюймовый вертикальный сенсорный экран будет доступен для версий Lariat и Platinum. Базовая комплектация и XLT получат горизонтальный 12,0-дюймовый дисплей, который есть в некоторых версиях F-150. Каждая Lightning также будет оснащена полностью цифровой панелью приборов.





Lightning с аккумулятором SR смогут перевозить груз весом 2267 кг

2022 F-150 Lightning также получит модем, который может обеспечивать автомобильный Wi-Fi, а также выполнять эфирное обновления программного обеспечения, чтобы поддерживать актуальность информационно-развлекательной системы и систем автомобиля. Также будет доступен будущий помощник вождения по шоссе BlueCruise, с которым автомобиль возьмет на себя рулевое управление, торможение и ускорение на автомагистралях с ограниченным доступом.





Ford F-150 Lightning 2022 будет стоить от 39 974 долларов США в базовой форме SR. Модель поступит в продажу примерно через год, но бронирования открытое уже сейчас.



