5 самых дешевых б/у электромобилей на рынке Украины

Причем некоторые «электричке» доступны по сравнительно небольшим ценам – на уровне бюджетных топливных авто.





АвтоПортал составил список самых дешевых электромобилей, которые можно найти на украинском б/у рынке. Всего мы отобрали пять моделей.





Примечание: данные по запасу хода были взяты с авторитетного сайта ev-database.org.





Nissan Leaf

Запас хода: от 128 км













Лидер этого рейтинга – Nissan Leaf. Японский электрохетч уже давно хорошо закрепился в нашей стране – на протяжении нескольких лет он является самым продаваемым EV в Украине. Цены на этот авто – самые разные, но самые дешевые экземпляры предлагают в среднем за 7-9 тыс. долларов. Однако здесь одна важная деталь: крайне важно перед покупкой протестировать батарею. Она может быть «убитой».





BMW i3

Запас хода: от 160 км













Еще один компактный электрохетч с небольшим запасом хода, но уже не «среднячок», а реальный «премиум». Цены поэтому выше (а чего еще можно было ожидать от БМВ?) – самые дешевые «ай-три» продают в Украине от 13,5-14 тыс. долларов.





Volkswagen e-Golf

Запас хода: от 130 км













Рядом с BMW i3 можно поставить еще один интересный электрокар за небольшие деньги – e-Golf. Это полноценный Гольф 7 поколения (тот же дизайн, технологии), только – на «батарейках». Теоретически, электроГольф мог стать мировым бестселлером, однако его подвел скромный запас хода и высокая цена. Впрочем, на вторичке автомобиль действительно стоит не так уж много – в Украине такую машину можно купить уже за 13-14 тыс. долларов.





FIAT 500e

Запас хода: от 135 км













Как и в случае с Гольфом, FIAT 500e построен на базе обычной, бензиновой версии. Яркий и маленький электрокар, в который сложно не влюбиться. Из минусов – тот же запас хода. Зато цена демократичная. В Украине купить FIAT 500e можно по цене от 8 500 долларов.





Kia Soul

Запас хода: от 155 км













Наконец, последний автомобиль – Kia Soul. Производитель называет машину кроссовером, но эксперты склонны к тому, что это все же обычный хетч. Мы же считаем, что правда где-то посредине – SUV-элементы у этой машины все же есть (высокий кузов, немалый клиренс, пластиковый обвес). Приобрести такую машину в Украине можно за 10-12 тысяч.



