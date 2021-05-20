С января Tesla потеряла $300 млрд рыночной капитализации

На фоне слухов о задержках производства её электромобилей в Китае и быстрой распродаже технологических и криптовалютных активов бизнес потерял сотни миллиардов долларов рыночной капитализации.





Стоимость акций компании на момент закрытия торгов в среду составила $563,46 — самый низкий показатель с 8 марта. Рыночная стоимость компании с конца января упала на 300 миллиардов долларов — тогда она ненадолго стала котироваться дороже, чем Facebook Inc.





Уверенность инвесторов серьёзно поколебала серия неудач производителя в этом месяце, включая несколько ДТП с участием Tesla, данные, вызывающие сомнения в росте продаж на одном из ключевых рынков — в Китае, и задержка начала производства на заводе в Германии. Если добавить очевидную конкуренцию со стороны «старых» автопроизводителей и глобальный дефицит полупроводников, у инвесторов сложилась довольно неприглядная картина.





«История замедления экспансии Tesla в Китае должна быть главным вопросом, вызывающим обеспокоенность у каждого», — заявил аналитик компании Roth Capital Partners Крейг Ирвин (Craig Irwin). По его словам, инвесторы, должно быть, шокированы тем, что китайские медиа показывают видео с результатами сбоев работы автопилота, а государство позволяет широко распространять эти видео.





Дополнительно стремительное падение курсов криптовалют, вызванных твитами Илона Маска, вызвало «эффект бумеранга» и для Tesla, владеющей Bitcoin в значительных объёмах. По словам аналитика компании Wedbush Дэниэла Ивза (Daniel Ives), «к добру или нет, Tesla теперь жёстко связана с ценой Bitcoin», а игры Маска с криптовалютой — «клоунада, которую инвесторы не намерены терпеть».





В целом рыночная капитализация Tesla упала до $543 миллиардов — ещё 26 января она стоила 837 миллиардов долларов.



