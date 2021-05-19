Ожидается ситуативный дефицит бензина и ДТ

Ситуацию вокруг резкого снижение цен на топливо прокомментировал Голос UA эксперт Леонид Косянчук.





«Премиальные сети, которых 5% на рынке, вынудили Минэкономики принять ряд не совсем понятных решений. Затем они поняли, что это ерунда и так рынок не работает и через три дня приняли государственное регулирование цен. Пока непонятно, как это будут применяться – будут затронуты все бензины или только сортовых марок, исключая премиальные. Была предложена система расчета, которая демонстрирует лишь то, что люди никогда не занимались импортом или производством нефтепродуктов. Там фигурирует средняя цена по плацу, но вся проблема в том, что ни один импортер бензина в Украине не получает топливо по плацу, по средней цене. Они получают по средней цене плаца, плюс 40 долларов премии. То есть если по плацу получается 640 долларов, то фактически они получают 680 долларов. Что такое 40 долларов на тонне? Это гривна – гривна двадцать на литре», – сказал он.





Он также добавил, что не учитываются логистические потери и затраты на хранение.





«Выходит, что из пяти гривен гривна двадцать уже улетела. Также улетела доставка, около гривны. И, конечно, хранение. В итоге остаются копейки, а необходимо еще содержать сеть. Иными словами, существуют затраты, которые должны перекрываться маржой. Но они не перекрываются. Это приведет к тому, что премиальные бренды должны будут понизить цены приблизительно на две с половиной гривны. А средний и низший ценовой сегмент получат возможность подтянуться до тех цифр, которые озвучила Минэкономики. 30 гривен 22 копейки на 95 бензин и 27 гривен 89 копеек по дизельному топливу. В результате получили все как всегда – за все заплатит конечный потребитель, потому что цены вырастут, а ценовая конкуренция будет уничтожена. Это также может привести к ситуативному дефициту, потому что сильно уменьшатся запасы в торговой сети, поскольку бессмысленно будет делать запасы на две недели, когда государство будет устанавливать цены третьего, двенадцатого и двадцать третьего числа. Очень сложно прогнозировать и планировать свою экономику», – заявил он.





Эксперт напомнил, что премиальные бренды применяли систему лояльности к своим клиентам, но теперь этого нет





«Цена могла быть, к примеру, 31 гривна, а вы приезжаете, показываете карточку скидок, вам дают скидку пять гривен и де-факто вы платите 26 гривен. Сегодня же эта система лояльности упразднена операторами, поскольку теперь, если будут действовать скидки, там будут минусы на каждом литре», – сказал он.



