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АвтоМото
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19 мая 21, 10:37
В Китае готовят впечатляющий клон Toyota Land Cruiser
Hengtian L4600
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Китайский Hengtian запускает в производство большой рамный внедорожник L4600. В продажу он поступит во второй половине 2021 года по цене примерно от 400 тыс. юаней ($62 тыс.).
Hengtian L4600 – китайская копия Toyota Land Cruiser 200. Автомобиль очень схож с Крузаком в профиль и сзади, хотя дизайн передней части у него несколько иной.

К тому же, китайский клон заметно крупнее оригинального Toyota Land Cruiser 200. Его длина достигает 5089 мм, ширина – 2026 мм, высота – 1872 мм, а колесная база – 2950 мм.

Доступны версии на 5 и 7 мест. В салоне обращает на себя внимание огромный тачскрин. Конечно, качество материалов похуже, чем у оригинала.



Под капотом прячется 4,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 286 л. с. Позже появится еще и 3,0-литровый турбодизель. На выбор предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.





Источник: https://autoportal.ua/
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