В Китае готовят впечатляющий клон Toyota Land Cruiser

Hengtian L4600 – китайская копия Toyota Land Cruiser 200. Автомобиль очень схож с Крузаком в профиль и сзади, хотя дизайн передней части у него несколько иной.





К тому же, китайский клон заметно крупнее оригинального Toyota Land Cruiser 200. Его длина достигает 5089 мм, ширина – 2026 мм, высота – 1872 мм, а колесная база – 2950 мм.





Доступны версии на 5 и 7 мест. В салоне обращает на себя внимание огромный тачскрин. Конечно, качество материалов похуже, чем у оригинала.













Под капотом прячется 4,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 286 л. с. Позже появится еще и 3,0-литровый турбодизель. На выбор предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.



















